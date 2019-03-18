В Палкинском районе на благотворительной акции больше 50 тысяч рублей собрали за 6 минут

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-18T15:27:17+03:00

В одной из деревень Палкинского района за 6 минут собрали средства на проектор для школы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В деревне Слопыгино Палковского района прошла благотворительная акция под названием «Волшебный фонарь», Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс- службе фонда «Круг благотворителей», в ходе нее удалось собрать 52 300 рублей на покупку мультимедийного оборудования в актовый зал местной школы.

Мероприятие проходило в стенах Слопыгинской школы, в нем приняли участие представители администрации Палкинской волости, местные бизнесмены и родители учеников. Гости посмотрели танцевальные и вокальные номера в исполнении детей, а по окончанию концерта был организован сбор денег и чаепитие.

Деньги удалось собрать всего за 6 минут. На собранные средства будет приобретен проектор. Раньше учителя школы ездили за 20 километров в другое учреждение, где мультимедийное оборудование приходилось брать в аренду. Таким образом раньше в школе проводились мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU