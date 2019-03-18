2019-03-18T16:32:32+03:00
Спорт

Псковский биатлонист завоевал золотую медаль на чемпионате России

Соревнования проходили с 16 по 19 марта в Ижевске
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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За гонку пскович Антон Свотин допустил только один промах.За гонку пскович Антон Свотин допустил только один промах.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Псковский биатлонист Антон Свотин победил в суперспринте на 6 километров на чемпионате России, проходившем в Ижевске. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» рассказали в госкомитете по спорту и физической культуре Псковской области, гонка проходила 17 марта.

В упорной борьбе среди именитых российских спортсменов сильнее всех оказался представитель Псковщины. Всю дистанцию спортсмен преодолел всего за пятнадцать минут. Лишь на самом первом огневом рубеже Антон допустил промах, который, впрочем, не помешал ему добыть заветное золото.

Прямо за спиной псковича всю дистанцию шел Дмитрий Шамаев, представитель Удмуртии. Он и занял в итоге второе место. Дмитрий уступил Антону Свотину всего лишь одну секунду. Третье место у спортсмена из Республики Башкортостан, Алексея Петрова. Псковичу он проиграл восемь секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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