В Псковском районе пограничники спасли дрейфовавшего на льдине рыбака
В Псковском районе пограничники спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине по Псковскому озеру. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники ведомства увидели сигналы бедствия, которые подавал мужчина.
Рыбак проигнорировал запрет на выход на лед, введенный 8 марта. Ррано утром на мотобуксировщике отправился за уловом к острову Старый Мтеж. Пока он ловил рыбу пошел моросящий дождь. Осадки только ускорили процесс таяния льда. Возвращаться домой он решил по своему же следу. Тут-то тающий лед и не выдержал веса транспортного средства – мотобуксировщик ушел на дно озера. Рыбак успел спрыгнуть с него на льдину и даже успел захватить улов.
Лежа на спине мужчина начал подавать сигналы бедствия. Их то и заметили пограничники. Тогда для спасения мужчины и направили катер.
КСТАТИ
За выходные за нарушение запрета выхода на лед оштрафованы 15 рыбаков.
ИСТОЧНИК KP.RU