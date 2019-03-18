В Псковском районе пограничники спасли дрейфовавшего на льдине рыбака

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-18T18:44:57+03:00

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В Псковском районе пограничники спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине по Псковскому озеру. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, сотрудники ведомства увидели сигналы бедствия, которые подавал мужчина.

Рыбак проигнорировал запрет на выход на лед, введенный 8 марта. Ррано утром на мотобуксировщике отправился за уловом к острову Старый Мтеж. Пока он ловил рыбу пошел моросящий дождь. Осадки только ускорили процесс таяния льда. Возвращаться домой он решил по своему же следу. Тут-то тающий лед и не выдержал веса транспортного средства – мотобуксировщик ушел на дно озера. Рыбак успел спрыгнуть с него на льдину и даже успел захватить улов.

Лежа на спине мужчина начал подавать сигналы бедствия. Их то и заметили пограничники. Тогда для спасения мужчины и направили катер.

КСТАТИ

За выходные за нарушение запрета выхода на лед оштрафованы 15 рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU