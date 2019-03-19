На улице Свердлова в Пскове обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
На улице Свердлова В Пскове обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно направился отряд разминирования.
- Специалисты поисково-спасательного отряда Пскова обнаружили взрывоопасный предмет рядом с домом №7 по улице Свердлова, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Калибр снаряда - 105 миллиметров. Предположительно, его обнаружили во время ремонтных работ.
Взрывоопасный предмет, находящийся рядом с одной из оживленных транспортных артерий Пскова, гостиницей и памятниками архитектуры, представлял серьезную угрозу. Спасателям быстро удалось обезвредить снаряд и увезти его подальше от людей. Теперь Псковичам и гостям города ничего не угрожает.
КСТАТИ
Это уже не первый раз, когда серьезные взрывоопасные предметы обнаруживают прямо на улицах города. Например, рабочие обнаружили авиабомбу при строительстве путепровода в Великих Луках (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU