2019-03-19T09:53:14+03:00
Происшествия

На улице Свердлова в Пскове обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Спасатели обезвредили опасную находку
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило 18 марта.Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило 18 марта.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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На улице Свердлова В Пскове обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно направился отряд разминирования.

- Специалисты поисково-спасательного отряда Пскова обнаружили взрывоопасный предмет рядом с домом №7 по улице Свердлова, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Калибр снаряда - 105 миллиметров. Предположительно, его обнаружили во время ремонтных работ.

Взрывоопасный предмет, находящийся рядом с одной из оживленных транспортных артерий Пскова, гостиницей и памятниками архитектуры, представлял серьезную угрозу. Спасателям быстро удалось обезвредить снаряд и увезти его подальше от людей. Теперь Псковичам и гостям города ничего не угрожает.

КСТАТИ

Это уже не первый раз, когда серьезные взрывоопасные предметы обнаруживают прямо на улицах города. Например, рабочие обнаружили авиабомбу при строительстве путепровода в Великих Луках (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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