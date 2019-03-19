Псковские спасатели проведут в ТРК «Акваполис» пожарно-тактические учения
Псковские спасатели проведут в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пожарно-тактические учения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, мероприятие пройдет 20 марта.
Займут учения два часа: с 9.00 до 11.00. Спасатели отработают не только действия при пожаре между собой, но и взаимодействие с другими спецслужбами. Также спасатели оценят устойчивость здания комплекса к пожарам.
В указанное время в «Акваполисе» сработает учебная пожарная сигнализация. В этот момент все находящиеся в здании люди должны будут его покинуть. Сотрудники МЧС просят соблюдать спокойствие при эвакуации, чтобы избежать несчастных случаев.
КСТАТИ
Больше 200 человек эвакуировали из ТРК «Акваполис» в Пскове 13 марта. Причиной этому послужило ложное срабатывание пожарной сигнализации (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU