Псковские спасатели проведут в ТРК «Акваполис» пожарно-тактические учения

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-19T10:29:27+03:00

Сотрудники МЧС отработают взаимодействие с другими спецслужбами, а также оценят подготовку персонала

Изменить размер текста: A A

Псковские спасатели проведут в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пожарно-тактические учения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, мероприятие пройдет 20 марта.

Займут учения два часа: с 9.00 до 11.00. Спасатели отработают не только действия при пожаре между собой, но и взаимодействие с другими спецслужбами. Также спасатели оценят устойчивость здания комплекса к пожарам.

В указанное время в «Акваполисе» сработает учебная пожарная сигнализация. В этот момент все находящиеся в здании люди должны будут его покинуть. Сотрудники МЧС просят соблюдать спокойствие при эвакуации, чтобы избежать несчастных случаев.

КСТАТИ

Больше 200 человек эвакуировали из ТРК «Акваполис» в Пскове 13 марта. Причиной этому послужило ложное срабатывание пожарной сигнализации (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU