2019-03-19T10:42:37+03:00
Происшествия

В Псковской области за сутки сгорели жилой дом и хозяйственная постройка

Причиной одного из пожаров стал поджог
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За последние сутки в Псковской области зафиксировано два крупных пожара.За последние сутки в Псковской области зафиксировано два крупных пожара.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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В Псковской области за сутки сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, оба инцидента произошли в ночь с 18 на 19 марта.

Вызов из деревни Изборск Печорского района поступил 18 марта в 23.27. На место происшествия сразу выдвинулись три пожарных автомобиля и девять спасателей. На месте горела хозяйственная постройка. После локализации пожара и его полного устранения за дело взялись дознаватели. Предположительно, пожар случился из-за поджога.

Второй раз спасатели выезжали около двух часов ночи 19 марта на улицу Народную в поселке Родина. Там из-за короткого замыкания полностью сгорел двухэтажный жилой дом. Во время инцидента никто не пострадал.

КСТАТИ

В Пскове 18 марта на одной из центральных улиц рабочие нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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