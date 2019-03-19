СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-19T10:42:37+03:00

За последние сутки в Псковской области зафиксировано два крупных пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Причиной одного из пожаров стал поджог

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В Псковской области за сутки сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, оба инцидента произошли в ночь с 18 на 19 марта.

Вызов из деревни Изборск Печорского района поступил 18 марта в 23.27. На место происшествия сразу выдвинулись три пожарных автомобиля и девять спасателей. На месте горела хозяйственная постройка. После локализации пожара и его полного устранения за дело взялись дознаватели. Предположительно, пожар случился из-за поджога.

Второй раз спасатели выезжали около двух часов ночи 19 марта на улицу Народную в поселке Родина. Там из-за короткого замыкания полностью сгорел двухэтажный жилой дом. Во время инцидента никто не пострадал.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU