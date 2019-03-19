СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-19T11:22:36+03:00

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Почти 250 человек защитят федеральные трассы в Псковской области от паводка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе федерального дорожного агентства «Росавтодор», все подрядные организации переведены в режим повышенной готовности.

Всю зиму организации готовили планы по подготовке объектов к весеннему периоду. В конце зимы, 20 февраля, в Псковской области дорожники вместе со спасателями и сотрудниками ГИБДД создали комиссию, которая контролирует паводковое состояние в регионе. Также подрядные организации очищают водопропускные сооружения, чтобы избежать подтоплений.

По Псковской области насчитывается 25 участков федеральных трасс, которым грозит подтопление. Общая их протяженность составляет чуть больше 25 километров. Подрядные организации подготовили расходные материалы на случай устранения подтопления: 1080 кубометров инертных материалов, 13 кубометров древесины. На помощь всегда готовы прийти 106 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU