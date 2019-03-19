Псковский фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО Сбербанка

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-19T12:27:34+03:00

В Пскове Фонд развития региона и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Владимир Кольцов

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Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО Сбербанк. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», все прошло 19 марта в центральном офисе банка.

- Наш фонд призван решать различные проблемы региона, - заметил исполнительный директор Фонда развития Псковской области Андрей Царев. - Мы надеемся, что подписанное соглашение будет способствовать этому.

Свое мнение о подписанном соглашении высказала и управляющий псковским отделом ПАО Сбербанк Анна Тарасенко. Она отметила, что банк всегда поддерживает социальные, образовательные и спортивные мероприятия по всему региону. Подписанное соглашение станет очередным шагом по развитию Псковской области в различных направлениях.

КОНКРЕТНО

Проект сотрудничества предполагает, что все желающие при помощи Сбербанка смогут перечислять пожертвования на разнообразные проекты, вплоть до установки детских площадок или озеленения конкретного двора.

ИСТОЧНИК KP.RU