2019-03-19T13:55:31+03:00
Общество

Дни Москвы в Пскове пройдут в июле

Во время них пройдут политические, культурные и спортивные мероприятия
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Дни Москвы пройдут в Пскове после Ганзейских дней.Дни Москвы пройдут в Пскове после Ганзейских дней.
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В Пскове в июле пройдут Дни Москвы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков»в пресс-службе администрации Псковской области, их главной целью станет политический, экономический и культурный обмен между столицей и нашим областным центром.

На совещании 18 марта в администрации региона участники обсудили предстоящие мероприятия. Дни Москвы в Пскове станут ответом на Дни Псковской области в столице россии, которые пройдут с 23 по 24 мая. В первую очередь регион представят московским инвесторам, которые посетят предприятия города, как выгодная площадка для вкладывания денежных средств.

Запланировано несколько «круглых столов» по темам здравоохранения, образования, туризма. В программу внесены и культурные мероприятия с участием псковских творческих коллективов. Также на спортивных площадках города пройдут спортивные соревнования среди школьников и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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