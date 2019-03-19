Дни Москвы в Пскове пройдут в июле

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-19T13:55:31+03:00

Во время них пройдут политические, культурные и спортивные мероприятия

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В Пскове в июле пройдут Дни Москвы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков»в пресс-службе администрации Псковской области, их главной целью станет политический, экономический и культурный обмен между столицей и нашим областным центром.

На совещании 18 марта в администрации региона участники обсудили предстоящие мероприятия. Дни Москвы в Пскове станут ответом на Дни Псковской области в столице россии, которые пройдут с 23 по 24 мая. В первую очередь регион представят московским инвесторам, которые посетят предприятия города, как выгодная площадка для вкладывания денежных средств.

Запланировано несколько «круглых столов» по темам здравоохранения, образования, туризма. В программу внесены и культурные мероприятия с участием псковских творческих коллективов. Также на спортивных площадках города пройдут спортивные соревнования среди школьников и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU