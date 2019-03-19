2019-03-19T14:37:24+03:00
Происшествия

В Великих Луках за избиение посетителя бара задержан 22-летний молодой человек

Сотрудники Росгвардии удалось быстро поймать злоумышленника
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии быстро поймали великолучанина, избившего посетителя пивной. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии быстро поймали великолучанина, избившего посетителя пивной. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области.
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В Великих Луках задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в избиении 34-летнего мужчины. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, инцидент произошел 18 марта в 17.30 у одного из пивных баров на улице Малышева.

Мужчины, отдыхавшие в разных компаниях, вышли проветриться на улицу. Между ними завязалась словесная перепалка. Через считанные минуты ругань переросла в потасовку. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов кулаками, после чего поспешил скрыться с места преступления.

Сотрудники пивного бара с помощью тревожной кнопки вызвали экипаж Росгвардии. Прибыв на место, они установили внешние приметы дебошира и приступили к его поискам. Нашли его в тот же вечер, после чего передали в руки полиции.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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