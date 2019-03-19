В Псковской области многодетным семьям планируют выплачивать пособия для расчетов за ТКО

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-19T15:27:10+03:00

В Псковской области планируют выплачивать пособия отдельным группам граждан для оплаты сбора и утилизации ТКО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С учетом имеющегося алгоритма оплаты вывоза мусора сейчас семьи платят внушительные суммы, а льгот при расчетах не имеют

Изменить размер текста: A A

В Псковской области планируют ввести выплату пособий многодетным семьям для расчета за сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов. Это официально закрепят в региональном законе о мерах социальной поддержки, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Внести соответствующие поправки планируют на мартовской сессии регионального парламента. Такая мера поддержки коснется более 17,8 тысяч человек, а для выплаты пособий из бюджета потребуется выделить 6,1 млн рублей.

При этом действие закона в случае его принятия будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

В ведомстве уточнили, что помимо многодетных семей выплаты предоставят реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Официальное название данного вида помощи - пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU