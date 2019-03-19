В Псковской области многодетным семьям планируют выплачивать пособия для расчетов за ТКО
В Псковской области планируют ввести выплату пособий многодетным семьям для расчета за сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов. Это официально закрепят в региональном законе о мерах социальной поддержки, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Внести соответствующие поправки планируют на мартовской сессии регионального парламента. Такая мера поддержки коснется более 17,8 тысяч человек, а для выплаты пособий из бюджета потребуется выделить 6,1 млн рублей.
При этом действие закона в случае его принятия будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
В ведомстве уточнили, что помимо многодетных семей выплаты предоставят реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Официальное название данного вида помощи - пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU