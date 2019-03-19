2019-03-19T16:43:22+03:00
Происшествия

В Пустошкинском районе полицейские изъяли у мужчины винтовку Мосина

Местный житель угрожал ей жителям соседней деревни
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Мужчина хранил винтовку Мосина, готовую к боевому применению.Мужчина хранил винтовку Мосина, готовую к боевому применению.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пустошкинском районе в одной из деревень полицейские изъяли у мужчины винтовку Мосина образца 1891 года и патроны к ней. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 52-летний злоумышленник незаконно хранил готовое к стрельбе оружие в своем доме.

В Международный женский день, 8 марта, у обладателя раритетного оружия случился конфликт с жителями соседней деревни. Что именно он не поделил со своими соседями – не уточняется. Соседи вызвали полицию после того, как мужчина перешел со словесных угроз на реальные – начал угрожать своим обидчикам оружием, намекая на то, что оно в отличном состоянии. Мужчина был готов пустить его в ход.

Прибывшие на место полицейские провели обыск, и обнаружили винтовку в одном из укромных мест дома. Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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