В Пустошкинском районе полицейские изъяли у мужчины винтовку Мосина

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-19T16:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пустошкинском районе в одной из деревень полицейские изъяли у мужчины винтовку Мосина образца 1891 года и патроны к ней. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 52-летний злоумышленник незаконно хранил готовое к стрельбе оружие в своем доме.

В Международный женский день, 8 марта, у обладателя раритетного оружия случился конфликт с жителями соседней деревни. Что именно он не поделил со своими соседями – не уточняется. Соседи вызвали полицию после того, как мужчина перешел со словесных угроз на реальные – начал угрожать своим обидчикам оружием, намекая на то, что оно в отличном состоянии. Мужчина был готов пустить его в ход.

Прибывшие на место полицейские провели обыск, и обнаружили винтовку в одном из укромных мест дома. Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU