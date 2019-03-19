В Дедовичах служебная полицейская собака помогла раскрыть сразу несколько краж

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-19T16:54:27+03:00

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В Дедовичах помочь полицейским раскрыть кражу по нескольким эпизодам смог кинолог с его бельгийской овчаркой по кличке Сури. Об этом «Комсомольской Правде – Псков» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период с 15 по 17 марта в в районном центре злоумышленник совершил сразу несколько дерзких краж.

В пятницу, 15 марта, из подъезда дома на улице Энергетиков подозреваемый украл велосипед. На следующий день в другом доме по этой же улице неизвестный выломал дверь одной из квартир и вынес оттуда всю бытовую технику: микроволновку, компьютерный монитор, телевизор и даже холодильник. А 17 марта, уже на улице Пионерской, злоумышленник выбил витрину кафе, чтобы украсть еду.

Для поиска злоумышленника правоохранительные органы решили подключить кинолога. Уже на следующий день они обнаружили подозреваемого. Им оказался местный 31-летний, безработный, ранее судимый мужчина. Он сознался в содеянном. Против злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU