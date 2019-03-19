Активисты организации «Убитые дороги. Псков» измерили ямы на трассе «Псков - Гдов»
В Псковском районе активисты движения «Убитые дороги. Псков» совместно с инспекторами ГИБДД проверили участок дороги из Пскова в Гдов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в общественной организации, специалисты выехали туда из-за неоднократных жалоб автомобилистов.
После деревни Солоново, которая начинается сразу за Псковом, дорога абсолютно непригодна для движения транспорта. Это подтвердили сами сотрудники ГИБДД – ямы слишком большие, с острыми краями. Попади в такую на скорости, то можешь устроить серьезную аварию.
По словам активистов, такие ямы уже не получится просто засыпать – здесь необходим капитальный ремонт. Почему бездействует обслуживающая компания – также остается загадкой. По итогам проверки ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району возбудит заведет дело об административном правонарушении. Штрафные санкции будут серьезными - порядка 200-300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU