2019-03-19T18:26:09+03:00
Общество

В Невельском районе пограничники задержали партию лосиных рогов, мясо курицы и замороженные ягоды

На провозимые грузы у водителей не было соответствующей документации
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Три грузовика с контрабандой пограничники задержали на российско-белорусской границе.Три грузовика с контрабандой пограничники задержали на российско-белорусской границе.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Невельском районе на российско-белорусской государственной границе пограничники арестовали три автомобиля с контрабандой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России, общая масса арестованных грузов – почти 50 тонн.

Задержания проводились в деревнях в районах деревень Лобок и Туричино. Первая машина под управлением 41-летнего белоруса пыталась ввезти в Россию 21 тонну мяса курицы. На товар не было необходимых санитарно-сопроводительных документов. На втором автомобиле, за рулем которого был гражданин России, пытались ввезти 21 тонну замороженных ягод. Документы на них также отсутствовали.

Позже пограничники задержали небольшой грузовик, на борту которого была обнаружена почти тонна рогов лося. Происхождение своего груза водитель объяснять отказался, как и цель провоза такого специфического груза.

Все грузы арестованы пограничной службой, после чего их передали в руки Россельхознадзора. Там уже примут решение об дальнейшей судьбе товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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