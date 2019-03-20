2019-03-20T09:55:57+03:00
Общество

В Невельской межрайонной больнице предприниматель незаконно установил кофемашину

Руководство больницы знало об этом и не брало за это арендную плату
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Руководство больницы заплатит штраф за незаконную кофемашину.Руководство больницы заплатит штраф за незаконную кофемашину.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Невельской межрайонной больнице индивидуальный предприниматель незаконно установил кофемашину. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в Невельской межрайонной прокуратуре, надзорный орган обрати на это внимание во время проверки лечебного учреждения.

Как установили проверяющие, предприниматель разместил аппарат уже 13 месяцев назад - в январе 2018 года, в одном из помещений больницы. Руководство лечебного учреждения дало на это устное согласие. При этом предприниматель в пользу больницы не платил ни копейки арендной платы.

В межрайонной прокуратуре посчитали, что это прямое нарушение законодательства. За использование имущества, находящегося в государственной собственности, в обход установленного порядка возбуждено дело об административном правонарушении. Руководству лечебного учреждения грозит штраф суммой до восьми тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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