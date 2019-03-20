2019-03-20T12:56:26+03:00
Политика

Сообщи о встрече с волками: В Псковской области открыли специальную «горячую линию»

В регионе 2 млн рублей выделено на снижение численности опасного зверя
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области населению предлагают сообщать о встречах с волками, чтобы охотники могли добыть опасного зверя и сократить его численность в регионе.В Псковской области населению предлагают сообщать о встречах с волками, чтобы охотники могли добыть опасного зверя и сократить его численность в регионе.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Псковской области организовали работу «горячей линии» для населения, жители региона могут круглосуточно сообщить о встрече с волком. Как пояснили «Комсомольской правде – Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, это связано с увеличением численности этих диких животных и фактах их нападения на домашний скот.

За добычу волка в регионе охотнику выплачиваю 10 тысяч рублей, независимо от пола и возраста особи. На эти цели в бюджете заложено 2 млн рублей.

С начала года уже добыто 84 волка. Для сравнения в 2017 – 193 волка, в 2018 году – 203. Лидерами по отстрелу волка стали Великолукский, Струго-Красненский и Псковский районы. В этом году активизировались охотники Гдовскго, Опочецкого и Порховского районов.

КОНКРЕТНО

Позвонить на «горячую линию» можно по телефону: +79113525635.

Звонки принимаются круглосуточно. Сообщать о волках рекомендуется не только в случае их появления в населенных пунктах, но и при встрече на дорогах области или в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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