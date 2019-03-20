Сообщи о встрече с волками: В Псковской области открыли специальную «горячую линию»
В Псковской области организовали работу «горячей линии» для населения, жители региона могут круглосуточно сообщить о встрече с волком. Как пояснили «Комсомольской правде – Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, это связано с увеличением численности этих диких животных и фактах их нападения на домашний скот.
За добычу волка в регионе охотнику выплачиваю 10 тысяч рублей, независимо от пола и возраста особи. На эти цели в бюджете заложено 2 млн рублей.
С начала года уже добыто 84 волка. Для сравнения в 2017 – 193 волка, в 2018 году – 203. Лидерами по отстрелу волка стали Великолукский, Струго-Красненский и Псковский районы. В этом году активизировались охотники Гдовскго, Опочецкого и Порховского районов.
КОНКРЕТНО
Позвонить на «горячую линию» можно по телефону: +79113525635.
Звонки принимаются круглосуточно. Сообщать о волках рекомендуется не только в случае их появления в населенных пунктах, но и при встрече на дорогах области или в лесах.
ИСТОЧНИК KP.RU