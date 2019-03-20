2019-03-20T15:42:13+03:00
Общество

В Гдовском районе задержали россиянина за незаконное пересечение границы по Чудскому озеру

При нарушителе отсутствовали документы, подтверждающие его личность
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Нарушитель пытался перебраться через озеро в другую страну, но пограничники помешали его планам.Нарушитель пытался перебраться через озеро в другую страну, но пограничники помешали его планам.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Гдовском районе пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Эстонией в районе Чудского озера. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России, мужчина с собой не взял документы, которые помогли бы установить его личность.

Узнать о готовящемся правонарушении пограничникам помогли жители одной из близлежащих деревень. Они рассказали, что в окрестностях недавно появился подозрительный 43-летний мужчина. Он расспрашивал проживающих здесь людей, в основном мужчин, где лучше и незаметнее пересечь границу с Эстонией. После сбора информации нарушитель решился претворить свой план в жизнь.

После задержания выяснилось, что в декабре мужчина пытался совершить аналогичный проступок. Тогда его задержали иностранные пограничники за попытку пересечь границу Словакии. За правонарушение мужчина заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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