На развитие домов культуры в Псковской области выделят 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-20T16:29:35+03:00

За средства, направленные на реализацию проекта, восстановят и отремонтируют дома культуры. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Субсидии в размере почти 22 миллиона рублей разделят между собой районы Псковской области для развития домов культуры. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», средства выделят благодаря партпроекту «Культура малой Родины».

Деньги направят на ремонт 25 домов культуры в Псковской области. Во время реализации проекта по миллиону рублей власти выделят на восстановление Дубишенского, Жижицкого, Новоизборского, Заплюсского, Переслегенского сельского дома культуры так же Ершовского досугового объединения, Островского центра культуры «Юбилейный» и районного культурно-спортивного комплекса в Новоржеве.

На развитие культурно-досугового центра Усвятского, Дновского, Локнянского, Пустошкинского, Пушкиногорского района выделят почти 6,5 миллиона рублей. По миллиону рублей власти выделят Гдовскому и Невельскому районам для ремонта их культурных центров. Два миллиона рублей разделят между собой дома культуры Красногородского, Новосокольнического, Опочецкого и Стругокрасненского района.

Деньги выделят не только из муниципального и регионального бюджета, но также предусмотрены федеральные субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU