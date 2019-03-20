Житель Великих Лук за кражу из общежития отправится на два года в колонию
Житель Великих Лук проведет два года и один месяц своей жизни в колонии общего режима. Таков приговор городского суда, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Безработный 23-летний парень признан виновным в краже из общежития на улице Гоголя в южной столице региона.
Дело было в ноябре 2018 года. Молодой человек, который, кстати, ранее уже был судим, пробрался в одну из комнат общежития. Добычей злоумышленника стали планшет и автомобильный телевизор. Сумма ущерба составила порядка 6000 рублей.
Задержать нежданного гостя помогла служебная собака. По горячим следам она помогла сотрудникам полиции выйти на преступника.
Мужчина был задержан и вскоре все материалы передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU