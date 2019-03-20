Житель Великих Лук за кражу из общежития отправится на два года в колонию

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-20T17:01:47+03:00

Житель Великих Лук решением суда отправлен в колонию за кражу планшета и автомобильного телевизора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Житель Великих Лук проведет два года и один месяц своей жизни в колонии общего режима. Таков приговор городского суда, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный 23-летний парень признан виновным в краже из общежития на улице Гоголя в южной столице региона.

Дело было в ноябре 2018 года. Молодой человек, который, кстати, ранее уже был судим, пробрался в одну из комнат общежития. Добычей злоумышленника стали планшет и автомобильный телевизор. Сумма ущерба составила порядка 6000 рублей.

Задержать нежданного гостя помогла служебная собака. По горячим следам она помогла сотрудникам полиции выйти на преступника.

Мужчина был задержан и вскоре все материалы передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU