Весь апрель самолет из Москвы в Псков будет летать по понедельникам и пятницам
Весь апрель самолет из Москвы в Псков и обратно будет летать дважды в неделю. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, летными днями выбраны понедельник и пятница.
Из московского аэропорта «Внуково» самолет будет подниматься в 12.00. Чуть больше чем через час «Сухой Суперджет-100» приземлиться в Пскове, после чего будет объявляться посадка на обратный рейс. Из областной столицы в Москву самолет будет вылетать 14.25.
Как и договаривались власти Псковской области с компанией Азимут, рейсы из Москвы в Псков и обратно станут ежедневными в мае. Минимальная цена билета на самолет составляет всего 888 рублей.
КОНКРЕТНО
Первый полет «Суперджета» состоялся 5 октября 2018 года (подробнее).
КСТАТИ
Самолет по рейсу «Псков-Сочи» авиакомпания «Азимут» запустит с 4 мая. Сначала самолет будет летать по субботам, а с 4 июня прибавиться еще и вторник.
ИСТОЧНИК KP.RU