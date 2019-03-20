Весь апрель самолет из Москвы в Псков будет летать по понедельникам и пятницам

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-20T17:56:59+03:00

А с 1 мая рейсы будут связывать два города ежедневно

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Весь апрель самолет из Москвы в Псков и обратно будет летать дважды в неделю. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, летными днями выбраны понедельник и пятница.

Из московского аэропорта «Внуково» самолет будет подниматься в 12.00. Чуть больше чем через час «Сухой Суперджет-100» приземлиться в Пскове, после чего будет объявляться посадка на обратный рейс. Из областной столицы в Москву самолет будет вылетать 14.25.

Как и договаривались власти Псковской области с компанией Азимут, рейсы из Москвы в Псков и обратно станут ежедневными в мае. Минимальная цена билета на самолет составляет всего 888 рублей.

КОНКРЕТНО

Первый полет «Суперджета» состоялся 5 октября 2018 года (подробнее).

КСТАТИ

Самолет по рейсу «Псков-Сочи» авиакомпания «Азимут» запустит с 4 мая. Сначала самолет будет летать по субботам, а с 4 июня прибавиться еще и вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU