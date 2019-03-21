В Пскове из-за неисправности плиты произошел пожар в квартире

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-21T09:46:07+03:00

Пожар не успел распространиться по всей квартире, поэтому пострадала только кухня. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове из-за неисправности газовой плиты произошел пожар в двухкомнатной квартире. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса.

- Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 20 марта в 17.25, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Для тушения пожара на место происшествия пожарная часть направила 4 автомобиля и 11 спасателей.

В помещении от огня пострадала только кухня. Одна стена полностью закопчена, повреждена плита. Как удалось выяснить экспертам, пожар начался из-за короткого замыкания в системе электророзжига. Дальше кухни пожар не распространился.

КСТАТИ

В этот же день в Острове-2 в гаражном кооперативе «Форум» из-за короткого замыкания в распределительной коробке загорелся гараж. Пожарным удалось локализовать пожар до того, как он доберется до автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU