В Пскове из-за неисправности плиты произошел пожар в квартире
В Пскове из-за неисправности газовой плиты произошел пожар в двухкомнатной квартире. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса.
- Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 20 марта в 17.25, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Для тушения пожара на место происшествия пожарная часть направила 4 автомобиля и 11 спасателей.
В помещении от огня пострадала только кухня. Одна стена полностью закопчена, повреждена плита. Как удалось выяснить экспертам, пожар начался из-за короткого замыкания в системе электророзжига. Дальше кухни пожар не распространился.
КСТАТИ
В этот же день в Острове-2 в гаражном кооперативе «Форум» из-за короткого замыкания в распределительной коробке загорелся гараж. Пожарным удалось локализовать пожар до того, как он доберется до автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU