В Великолукском районе сгорела тысяча квадратных метров сухой растительности
В Великолукском районе сгорела тысяча квадратных метров сухой растительности. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел у деревни Гвоздово Переслегинской волости.
- На место происшествия отправилась пожарная машина и четыре спасателя, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Вызов поступил на пульт диспетчера 20 марта около 23.00. Бороться с огнем спасателям пришлось уже под покровом ночи. Удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пожар не угрожал жизни людей и постройкам.
КСТАТИ
Первый крупный пал сухой травы произошел 14 марта в Новосокольническом районе (подробности). Уже с 22 марта в Псковской области вводится пожароопасный период, во время которого будут действовать многочисленные ограничения по использованию огня на природе.
ИСТОЧНИК KP.RU