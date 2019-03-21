2019-03-21T10:06:07+03:00
Происшествия

В Великолукском районе сгорела тысяча квадратных метров сухой растительности

Бороться с огнем пожарным пришлось под покровом ночи
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Второй крупный пал травы в Псковской области зарегистрирован в Великолукском районе.Второй крупный пал травы в Псковской области зарегистрирован в Великолукском районе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великолукском районе сгорела тысяча квадратных метров сухой растительности. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел у деревни Гвоздово Переслегинской волости.

- На место происшествия отправилась пожарная машина и четыре спасателя, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Вызов поступил на пульт диспетчера 20 марта около 23.00. Бороться с огнем спасателям пришлось уже под покровом ночи. Удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пожар не угрожал жизни людей и постройкам.

КСТАТИ

Первый крупный пал сухой травы произошел 14 марта в Новосокольническом районе (подробности). Уже с 22 марта в Псковской области вводится пожароопасный период, во время которого будут действовать многочисленные ограничения по использованию огня на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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