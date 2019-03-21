СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-21T10:06:07+03:00

Второй крупный пал травы в Псковской области зарегистрирован в Великолукском районе. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Великолукском районе сгорела тысяча квадратных метров сухой растительности. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел у деревни Гвоздово Переслегинской волости.

- На место происшествия отправилась пожарная машина и четыре спасателя, - отметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Вызов поступил на пульт диспетчера 20 марта около 23.00. Бороться с огнем спасателям пришлось уже под покровом ночи. Удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Пожар не угрожал жизни людей и постройкам.

КСТАТИ

Первый крупный пал сухой травы произошел 14 марта в Новосокольническом районе (подробности). Уже с 22 марта в Псковской области вводится пожароопасный период, во время которого будут действовать многочисленные ограничения по использованию огня на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU