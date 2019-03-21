В Великих Луках торговца наркотиками приговорили к шести годам колонии

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-21T11:07:00+03:00

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В Великих Луках на скамье подсудимых оказался местный житель, пытавшийся продавать марихуану. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в прокуратуре города на Ловати, вычислить торговца удалось во время проведения контрольной закупки.

Мужчина давно находился под подозрением уже давно. Осужденный любил угощать своих знакомых наркотиком. Один из них попался оперативникам и сразу же рассказал, кто его угостил и когда. За мужчиной правоохранительные органы сразу же установили слежка.

Один из полицейских, действуя под прикрытием, познакомился с осужденным и выразил желание купить марихуану. Они договорились о встрече возле торгового центра «Рубин». Там торговец за 10 тысяч рублей продал оперативнику 11 грамм наркотического вещества.

Согласно приговору суда, мужчина проведет ближайшие 6 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU