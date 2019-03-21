СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-21T15:47:33+03:00

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Экстренные службы Псковской области ожидают пик весеннего половодья в начале апреля. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, ведомства и организации готовятся к устранению последствий подтоплений населенных пунктов и других территорий.

Ситуацию с весенним паводком обсудили во время заседания штаба по безопасности электроснабжения Псковской области. О состоянии рек и озер рассказал замначальника регионального управления МЧС России Евгений Сычев. Он заметил, что погода располагает к тому, что весенний паводок будет затяжным. Пик весеннего половодья придется на конец марта и начало апреля. Спасатели также опасаются, что на крупных реках региона, таких как Великая, Ловать и Плюсса, могут образоваться ледовые заторы. Это приведет к дополнительному увеличению уровня воды. Озера Псковской области полностью избавятся ото льда ближе к концу апреля.

«Псковэнерго» подтвердило свою готовность к весеннему паводку. На службе у организации находиться 347 единиц техники. Энергетики смогут оперативно реагировать на все возможные аварии. Но специалисты просят жителей региона соблюдать правила безопасного поведения и не приближаться к подтопленным или поврежденным линиям электропередач.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU