Команда Порховского района победила на межмуниципальных соревнованиях фестиваля ГТО

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-21T13:19:25+03:00

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Команда Порховского района заняла первое место среди участников областного фестиваля ГТО. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования между спортсменами проходили в Печорах.

Всего на фестиваль приехали 11 команд из разных районов области. В составе были не только школьники, но и взрослые. Баллы участники зарабатывали в четырех видах: наклон вперед на прямых ногах с гимнастической скамьи, силовые упражнения, подъем туловища из положения лежа на земле за одну минуту и бег на разные дистанции, соответствующие возрасту участка.

Команда участников из Порховского района набрала за все виды соревнований 1558 баллов. Спортсмены Дновского и Печорского районов отстали от победителей на 143 и 166 очков соответственно. Близко к пьедесталу оказались команды Псковского и Палкинского районов.

Пять команд отправятся на итоговые соревнования в Пушкинские Горы. Они пройдут с 16 по 17 апреля в Пушкинских горах. К участникам прибавятся команды южных районов Псковской области, отборочный этап у которых пройдет 21 марта в Новосокольниках.

ИСТОЧНИК KP.RU