2019-03-21T13:32:03+03:00
Общество

Среди изымаемых в Псковской области взрывных устройств лидируют те, что остались после Великой Отечественной войны

Только в прошлом году силами сотрудников спецподразделений Росгвардии было изъято 30 таких опасных предметов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов встретился с представителями СМИ.Начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов встретился с представителями СМИ.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Псковской области еженедельно обнаруживают и уничтожают снаряды времен Великой Отечественной войны. К проведению таких работ привлекают, в том числе, бойцов спецподразделений Управления Росгвардии по региону. Особенно, когда речь идет о случаях сбора снарядов любопытными гражданами, захотевшими их до лучших времен припрятать у себя дома или в гараже.

- В 2018 году нами было изъято 30 взрывных устройств. В основном это устройства времен войны. Выезжают специалисты, имеется специальный автомобиль «Аракс», который позволяет перевозить опасные предметы, способные взорваться. Если это произойдет в таком транспорте, то это не причинит вреда окружающим, - цитирует корреспондент «Комсомольской правды – Псков» начальника Управления Росгвардии по Псковской области Игоря Иванова.

Он добавил, что случаи обнаружения опасных взрывных устройств учащаются весной.

- Земля выдавливает это «эхо войны», и находятся люди, которые выходят их собирать, пытаются уносить домой, - сказал Игорь Иванов.

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Показательные выступления силовиков. Псков. База ОМОН. Освобождение заложника.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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