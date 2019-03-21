С 1 апреля в Псковской области снизят тарифы на вывоз и утилизацию мусора
В Псковской области с 1 апреля снизятся тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Таково решение регионального комитета по тарифам и энергетике, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации области.
Вызвано это снижением ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО четвертого класса опасности. Соответствующее распоряжение подписано правительством, решение коснется всех субъектов страны.
В Псковской области региональному оператору определено снизить размер тарифов. Жители так называемой южной зоны – такое название носят южные районы – будут платить 90 рублей 77 копеек за кубометр, жители северной зоны заплатят 93 рубля 41 копейку.
КСТАТИ
В Псковской области предложено выплачивать пособия многодетным семья для расчетов за вывоз и утилизацию ТКО (подробности).
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