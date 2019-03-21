2019-03-21T15:53:53+03:00
Происшествия

У Троицкого моста в Пскове обнаружили труп ранее без вести пропавшего мужчины

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Следователи займутся восстановлением событий, которые привели к гибели 32-летнего мужчины.Следователи займутся восстановлением событий, которые привели к гибели 32-летнего мужчины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У Троицкого моста в Пскове обнаружили труп мужчины. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, 32-летний житель одной из деревень Псковского района в январе 2019 года пропал без вести.

- Сейчас тело извлекли из реки, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Доброхотов. - На вид признаков насильственной смерти нет.

Обнаружили тело прохожие 21 марта примерно в 12.30. На месте обнаружения погибшего мужчины работают следователи. Тело передали судмедэкспертам. Они определят причину смерти мужчины. Правоохранительные органы также проводят действия, который позволят установить все детали гибели 32-летнего жителя Псковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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