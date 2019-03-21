2019-03-21T15:47:02+03:00
Спорт

Псковские кикбоксеры завоевали 28 наград на чемпионате Северо-Западного федерального округа

Первенство проходило 15-16 марта в городе Череповце
Виталий Суриков
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Псковский спортсмены Фото: Центр боевых искусств.Псковский спортсмены Фото: Центр боевых искусств.
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Спортсмены из сборной Псковской области по кикбокингу привезли внушительный комплект наград с чемпионата Северо-Западного федерального округа, проходившего 15-16 марта в Череповце. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в региональном госкомитете по спорту и физической культуре, всего бойцы завоевали 18 медалей: 12 золотых и 6 серебряных.

Турнир проходил в нескольких категориях: «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции». Помимо юношей в соревнованиях участвовали также и представительницы прекрасного пола. Из двадцати двух спортсменов из разных возрастных категорий, представлявших Псковскую область, десятерым удалось выполнить нормативы на получение статуса кандидатов в мастера спорта.

В Череповце с достоинством оценили физическую подготовку и волю к победе всех псковичей. Все призеры турнира, помимо медалей, получили также дипломы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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