Псковские педагоги и студенты стали призерами всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского
Педагоги и студенты из города Пскова вошли в число победителей Всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского для специалистов дошкольного образования. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, педагоги из Пскова Ирина Макова и Ирина Галковская стали победителями в двух номинациях - «Игрушка: вчера, сегодня, завтра» и «Играем все вместе», в которых оценивались 193 педагога.
Среди студентов успеха добились Наталья Федина и Ульяна Морозова, защищавшие честь Псковского государственного университета, псковские студентки должны были придумать и оформить проект в сфере дошкольного образования на выбранную тему.
Все призеры получили денежные вознаграждения и дипломы.
Общий объем финансовых средств, выделенных на данное мероприятие, составил более 30 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU