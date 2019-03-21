Псковские педагоги и студенты стали призерами всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-21T17:19:26+03:00

Псковские педагоги и студенты вошли в число сильнейших на всероссийском конкурсе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Педагоги и студенты из города Пскова вошли в число победителей Всероссийского конкурса имени Л. С. Выготского для специалистов дошкольного образования. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, педагоги из Пскова Ирина Макова и Ирина Галковская стали победителями в двух номинациях - «Игрушка: вчера, сегодня, завтра» и «Играем все вместе», в которых оценивались 193 педагога.

Среди студентов успеха добились Наталья Федина и Ульяна Морозова, защищавшие честь Псковского государственного университета, псковские студентки должны были придумать и оформить проект в сфере дошкольного образования на выбранную тему.

Все призеры получили денежные вознаграждения и дипломы.

Общий объем финансовых средств, выделенных на данное мероприятие, составил более 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU