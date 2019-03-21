Михаил Ведерников: Кампус ПсковГУ, стадион «Машиностроитель» и областную библиотеку к Ганзе сделают по максимуму
Кампус Псковского государственного университета, стадион «Машиностроитель» и Псковскую универсальную научную библиотеку подрядчики по максимуму подготовят к Ганзейским дням. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на заседании организационного комитета 39-ых международных Ганзейских дней в Пскове рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
- На 100%, к сожалению, мы подготовить проекты не успеем, - заметил Михаил Юрьевич. - Но по крайней мере, они должны выглядеть законченно.
К международным Ганзейским дням на стадионе «Машиностроитель» должны быть завершены строительные работы. Также подрядчик благоустроит территорию. Документы по введению стадиона в эксплуатацию подготовить к празднику не успеют.
Областная библиотека получит новую кровлю и внешнюю отделку. Вопрос по вводу эксплуатацию остается открытым.
Кампус ПсковГУ должен будет принять участников «Молодой Ганзы». С 1 апреля подрядчик на объекте будет работать в две смены.
ИСТОЧНИК KP.RU