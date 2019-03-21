Михаил Ведерников: Кампус ПсковГУ, стадион «Машиностроитель» и областную библиотеку к Ганзе сделают по максимуму

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-21T17:47:33+03:00

К Ганзейским дням Нового времени самые крупные объекты сдать явно не успеют, но задача поставлена выполнить работы максимально. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Ввести в эксплуатацию объекты не успеют, но основной объем работ должен быть выполнен

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Кампус Псковского государственного университета, стадион «Машиностроитель» и Псковскую универсальную научную библиотеку подрядчики по максимуму подготовят к Ганзейским дням. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на заседании организационного комитета 39-ых международных Ганзейских дней в Пскове рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- На 100%, к сожалению, мы подготовить проекты не успеем, - заметил Михаил Юрьевич. - Но по крайней мере, они должны выглядеть законченно.

К международным Ганзейским дням на стадионе «Машиностроитель» должны быть завершены строительные работы. Также подрядчик благоустроит территорию. Документы по введению стадиона в эксплуатацию подготовить к празднику не успеют.

Областная библиотека получит новую кровлю и внешнюю отделку. Вопрос по вводу эксплуатацию остается открытым.

Кампус ПсковГУ должен будет принять участников «Молодой Ганзы». С 1 апреля подрядчик на объекте будет работать в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU