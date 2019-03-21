2019-03-21T17:47:33+03:00
Общество

Михаил Ведерников: Кампус ПсковГУ, стадион «Машиностроитель» и областную библиотеку к Ганзе сделают по максимуму

Ввести в эксплуатацию объекты не успеют, но основной объем работ должен быть выполнен
Виталий Суриков
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К Ганзейским дням Нового времени самые крупные объекты сдать явно не успеют, но задача поставлена выполнить работы максимально.К Ганзейским дням Нового времени самые крупные объекты сдать явно не успеют, но задача поставлена выполнить работы максимально.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Кампус Псковского государственного университета, стадион «Машиностроитель» и Псковскую универсальную научную библиотеку подрядчики по максимуму подготовят к Ганзейским дням. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на заседании организационного комитета 39-ых международных Ганзейских дней в Пскове рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- На 100%, к сожалению, мы подготовить проекты не успеем, - заметил Михаил Юрьевич. - Но по крайней мере, они должны выглядеть законченно.

К международным Ганзейским дням на стадионе «Машиностроитель» должны быть завершены строительные работы. Также подрядчик благоустроит территорию. Документы по введению стадиона в эксплуатацию подготовить к празднику не успеют.

Областная библиотека получит новую кровлю и внешнюю отделку. Вопрос по вводу эксплуатацию остается открытым.

Кампус ПсковГУ должен будет принять участников «Молодой Ганзы». С 1 апреля подрядчик на объекте будет работать в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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