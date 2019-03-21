Состоялась тестовая поездка скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Печоры

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-21T17:53:43+03:00

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Состоялась первая тестовая поездка скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Печоры. Как сообщили «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 21 марта поезд преодолел маршрут за 40 минут, сделав две остановки – в Моглино и Новом Изборске.

Поездка прошла гладко, без замечаний.

На данный момент составляется график передвижения поезда и точное количество остановок, сейчас принимаются предложения от будущих пассажиров, то есть остановок может быть больше, а может быть и меньше.

Договоренность о продлении маршрута Санкт-Петербург – Псков до Печор была достигнута в феврале 2019 года. На данный момент направление до северной столицы, которое начало работу в августе 2018 года, пользуется огромным спросом. Время в пути - 3,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU