В Псковской области губернатор лично проследит за подготовкой объектов к Ганзе

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-21T18:10:45+03:00

Пока что к подрядчикам и графикам работ слишком много вопросов

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет лично контролировать подготовку объектов к Ганзейским дням в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», такое решение глава региона озвучил после доклада руководителя госкомитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова 21 марта.

К сожалению, на строительных площадках много проблем. Например, ранее пришлось вернуть в федеральный бюджет средства, запланированные на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки. Сейчас их удалось вернуть, но во избежание повторения ситуации необходим контроль за выполнением работ. Подрядчик, занятый на стадионе «Машиностроитель», так и не предоставил график мероприятий. Разбираться с этим будет комитет по строительству и администрация Пскова. Средства на строительство из федерального бюджета удалось вернуть, а это 486 миллионов рублей. Подрядчик строительства кампуса ПсковГУ из-за условий договора не мог получать авансовые платежи. Только сейчас университет разработал схему оперативного расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU