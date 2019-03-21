К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр
К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», вопрос задействования площадки обсудили на заседании организационного комитета 39-ых международных Ганзейских дней 21 марта.
В Зеленом театре планируется провести кинофестиваль. Площадка вмещает в себя около двух тысяч зрителей. Но сейчас провести мероприятие там невозможно: прогнила сцена, лавки находятся в плохом состоянии, экран уже устарел. Зеленый театр планировалось реконструировать в ходе подготовки второй очереди туркластера «Псковский». Но комиссия вычеркнула его из списка. Администрация Пскова оценивает работы в 100 миллионов рублей.
Глава региона Михаил Ведерников поручил составить справку по всем работам, чтобы подготовить Зеленый театр к приему кинофестиваля. Вопрос финансирования будет решаться на федеральном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU