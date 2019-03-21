СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-21T18:24:36+03:00

Зеленый театр в Пскове могут отремонтировать в 2019 году. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», вопрос задействования площадки обсудили на заседании организационного комитета 39-ых международных Ганзейских дней 21 марта.

В Зеленом театре планируется провести кинофестиваль. Площадка вмещает в себя около двух тысяч зрителей. Но сейчас провести мероприятие там невозможно: прогнила сцена, лавки находятся в плохом состоянии, экран уже устарел. Зеленый театр планировалось реконструировать в ходе подготовки второй очереди туркластера «Псковский». Но комиссия вычеркнула его из списка. Администрация Пскова оценивает работы в 100 миллионов рублей.

Глава региона Михаил Ведерников поручил составить справку по всем работам, чтобы подготовить Зеленый театр к приему кинофестиваля. Вопрос финансирования будет решаться на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU