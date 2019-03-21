ПсковГУ потратит на проведение международной конференции о Ганзейском союзе потратит около 14 млн рублей

21 Март 22:38 2019-03-21T22:38:32+03:00

Заявки на участие подали больше 200 человек

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Псковский государственный университет потратит на проведение научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» около 14 миллионов рублей. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» об этом на заседании регионального оргкомитета по проведению Ганзейских дней в Пскове рассказала ректор учебного учреждения Марина Махотаева.

- Из федерального бюджета выделено на проведение конференции 10,5 миллиона рублей, - заметила Марина Юрьевна. – Кроме этого университет потратит дополнительные средства в размере 30% от выделенной суммы из своих денег. В основном эти деньги пойдут на трансфер для почетных гостей.

В программный комитет конференции входят 15 человек. Это не только первые лица региона, но и деятели Ганзейского движения в Европе. Университет также разослал приглашения по всем возможным партнерским связям, чтобы расширить географию участников. К 21 марта 2019 года зарегистрировались 216 человек.

Сама конференция будет носить не только научный характер, но и деловой. Пройдет большое количество круглых столов и встреч.

КОНКРЕТНО

Конференция пройдет в Пскове с 21 по 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU