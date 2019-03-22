В Пскове во время Ганзейских дней будут действовать 10 сцен и сценических площадок

СЕГОДНЯ 02:23 2019-03-22T02:23:24+03:00

Каждая сцена и площадка будет соответствовать тематическому пространству, которых также будет 10. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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В Пскове во время проведения 39-ых международных Ганзейских дней будут действовать 10 сцен и сценических площадок. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом на заседании регионального оргкомитета по проведению праздника рассказал глава муниципалитета Иван Цецерский.

Три из десяти сцен будут под контролем областных властей. Среди них площадка на территории Псковского кремля, на Октябрьской площади и на улице Калинина. Семь сцен и площадок организует непосредственно муниципалитет: «Град Скобаря» у Троицкого моста, «В гостях у СКАЗА» на улице Пушкинской, амфитеатры на улице Детской и в Детском парке, две сценические площадки на набережной реки Великой и одна в Финском парке.

- Так же мы разработали единый стиль оформления информационных стендов и сцен, - заметил Иван Николаевич. – В них используются основные псковские символы – купола церквей, колокола, и официальная цветовая гамма праздника.

КСТАТИ

Во время проведения Ганзейских дней пройдет около 40 крупных мероприятий. Программа утверждена федеральным оргкомитетом праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU