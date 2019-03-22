В Псковской области в ближайшие три часа усилится ветер
На Псковскую область надвигается непогода. 22 марта в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. Все это будет сопровождаться усилением ветра, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ГУ МЧС России по региону.
Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Особенно сильными они будут вблизи границы с Белоруссией: Себежский, Пустошкинский, Невельский, Усвятский районы.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в районе +3 градусов, к вечеру столбики термометров местами опустятся ниже 0 градусов. На дорогах возможно появление гололедицы.
В МЧС в 8 часов предупредили об усилении ветра в ближайшие три часа. Жителям населенных пунктов порекомендовали убрать с балконов коробки и пакеты, снять сушащееся белье, закрыть окна. В течение дня советуют не парковать автомашины вблизи легких конструкций – остановочных павильонов, рекламных щитов.
ИСТОЧНИК KP.RU