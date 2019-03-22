2019-03-22T08:38:41+03:00
Общество

В Псковской области в ближайшие три часа усилится ветер

Особенно сильным он будет в приграничных с Белоруссией районах
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области 22 марта прогнозируют усиление ветра.В Псковской области 22 марта прогнозируют усиление ветра.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На Псковскую область надвигается непогода. 22 марта в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. Все это будет сопровождаться усилением ветра, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ГУ МЧС России по региону.

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Особенно сильными они будут вблизи границы с Белоруссией: Себежский, Пустошкинский, Невельский, Усвятский районы.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в районе +3 градусов, к вечеру столбики термометров местами опустятся ниже 0 градусов. На дорогах возможно появление гололедицы.

В МЧС в 8 часов предупредили об усилении ветра в ближайшие три часа. Жителям населенных пунктов порекомендовали убрать с балконов коробки и пакеты, снять сушащееся белье, закрыть окна. В течение дня советуют не парковать автомашины вблизи легких конструкций – остановочных павильонов, рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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