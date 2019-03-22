В Великих Луках задержан угонщик велосипеда

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-22T09:40:11+03:00

После веселого застолья он решил домой пешком не возвращаться, а на такси захотелось сэкономить

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Жителя Великих Лук осудили за кражу чужого велосипеда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 36-летний гражданин отправился в гости к своему приятелю на улицу Глинки. Решили не мерзнуть на улице, расселись в доме за столом, выпили, закусили, добавили.

Когда пришло время уходить, гость не захотел добираться к себе на улицу Муравьева пешком, да и вызывать такси накладно. Уже при выходе из подъезда он обратил внимание на велосипед, оставленный хозяином. Для безопасности «железный конь» был пристегнут специальным тросиком. Но разве он может остановить хмельного гостя? Тросик был сломан, велосипед вытащен на улицу.

Пострадавший обратился в полицию и вскоре личность подозреваемого была установлена. Вот только, как отметили стражи правопорядка, «похищенным транспортным средством гражданин распорядился по собственному усмотрению».

Возбуждено уголовное дело по статье «кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ). Великолукский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание: 90 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU