2019-03-22T10:09:24+03:00
Общество

В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье

Из-за недосмотра властей они не могли получить по закону положенные квартиры
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Дедовичах три сироты получили жилье после вмешательства районного прокурора.В Дедовичах три сироты получили жилье после вмешательства районного прокурора.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Дедовичском районе местная прокуратура помогла получить трем сиротам по закону положенное жилье. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, проверка была проведена из-за обращения совершеннолетних молодых людей, имеющих статус сирот. По их словам, местные власти не торопились выделять им крышу над головой, и поэтому они вынуждены либо проживать у знакомых и друзей, либо снимать жилье.

В результате проверок действия властей были признаны незаконными, и прокурор вынужден был передать материалы в суд. На данный момент по результатам решения суда, все трое сирот получили комфортные благоустроенные квартиры в поселке Дедовичи. В прокуратуре области отметили также, что работа по контролю за соблюдением жилищного законодательства будет активно продолжаться во всем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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