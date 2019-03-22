Юрий Сорокин возглавил общественную приемную партии «Единая Россия» по Псковской области

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-22T11:02:23+03:00

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В областной общественной приемной партии «Единая Россия» кадровые перестановки – ее руководителем стал Юрий Сорокин, занимавший до этого пост заместителя секретаря. Информацией об этом с «Комсомольской Правдой – Псков» поделились в пресс-службе регионального представительства партии «Единая Россия» по Псковской области. Ранее данную должность занимал вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов, находившийся на этом посту с 2013 года. Данное решение было принято 21 марта на заседании Президиума Генсовета «Единой России».

- Главная наша задача – работа над улучшением взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также ускорение процесса обработки обращений от граждан, - подчеркнул Юрий Сорокин. – Я категорически против того, чтобы прикрываться установленными сроками решения вопросов, все нужно делать быстрее, чем за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU