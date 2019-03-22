2019-03-22T11:41:48+03:00
Происшествия

В Пскове устанавливают личность погибшего под колесами машины прохожего

Мужчина переходил дорогу на Рижском проспекте ночью и был сбит автомобилем
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове разыскивают водителя, который сбил мужчину на Рижском проспекте и скрылся с места аварии. Фото: УМВД России по Псковской области.В Пскове разыскивают водителя, который сбил мужчину на Рижском проспекте и скрылся с места аварии. Фото: УМВД России по Псковской области.
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В Пскове сотрудники полиции устанавливают личность человека, который погиб под колесами автомобиля. Трагедия произошла 21 марта около 4 часов утра на Завеличье у дома №65 по Рижскому проспекту, сообщили «Комсомольской правде – Псков» ГИБДД УМВД России по городу Пскову, пешеход переходил дорогу и был сбит автомашиной. От полученных травм мужчина скончался на месте. При гражданине в тот момент не было никаких документов, позволяющих установить его личность.

Между тем сбившая его автомашина с места происшествия сразу же скрылась. Стражи правопорядка просят очевидцев трагедии помочь в восстановлении деталей случившегося, в поиске водителя, сидевшего за рулем автомобиля.

КОНКРЕТНО

Всех, кто располагает любой информацией о произошедшем, кто был очевидцем ДТП, просят позвонить в полицию города по телефонам: (8122) 29-25-83, 29-25-82 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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