2019-03-22T12:14:41+03:00
Происшествия

Девять лет колонии получил житель Пскова за убийство сожительницы

Сначала он избил свою жертву, а затем вонзил в нее нож
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Житель Псковской области на 9 лет отправлен в колонию за жестокое убийство женщины.Житель Псковской области на 9 лет отправлен в колонию за жестокое убийство женщины.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В Пскове под суд попал местный 49-летний житель, совершивший жестокое убийство сожительницы. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Пскова, убийство было совершено между домом № 8 по улице Воеводы Шуйского и домом № 15 по улице Калинина.

Купив спиртное, пара обосновалась в заброшенной хозяйственной постройке. Здесь по истечению некоторого времени между ними вспыхнула ожесточенная ссора. Осужденный принялся избивать женщину кулаками и ногами, нанес ей не менее 24 ударов. Затем схватился за тупой предмет, какой именно – не помнит и продолжил избиение с его помощью. Но и этого ему оказалось мало – он вытащил личный охотничий нож и вонзил его женщине в грудь.

С учетом жестокости и отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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