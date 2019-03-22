2019-03-22T12:41:29+03:00
Политика

В Пскове сотрудники ДПС провели рейд и проверили тонированные машины

В шести случаях выявлены нарушения
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове сотрудники ДПС проверили тонировку машин. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.В Пскове сотрудники ДПС проверили тонировку машин. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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В Пскове сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УГИБДД УМВД России по Псковской области вышли на дороги региональной столицы, чтобы проверить тонировку в автомобилях местных жителей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, для досмотра машин в этом случае применяется специализированное оборудование, оно измеряет, сколько света способна пропустить пленка.

- При использовании тонированных стекол у водителей снижается скорость реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, - уточнили в полиции.

Иными словами, пешехода, если его одежда сливается с цветом асфальта или окружающих деревьев и зданий, водитель заметит не сразу. И все это может привести к трагедии на дороге.

За время рейда в Пскове выявили 6 транспортных средств, тонировка которых превышала допустимые нормы. Всем водителям было предложено самостоятельно снять пленку на месте. На каждого был составлен протокол о штрафе в 500 рублей. При повторном задержании штраф будет значительно выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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