2019-03-22T13:13:15+03:00
Происшествия

Мечтавший об отдыхе на море житель Великих Лук стал жертвой мошенников

Мужчина заплатил за предстоящую поездку боле 40 тысяч рублей
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Житель Великих Лук попался на удочку мошенников, переведя деньги за несуществующий отдых у моря.Житель Великих Лук попался на удочку мошенников, переведя деньги за несуществующий отдых у моря.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Великих Лук оказался жертвой мошенников, наживающихся на тех, кто хотел бы провести лето на берегу Черного моря. В Интернете появились сайты-однодневки, предлагающие выгодные условия для размещения в пансионатах. На один из таких сайтов и наткнулся великолучанин, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожилой мужчина планировал отдохнуть на берегу моря, через сайт забронировал номер и перевел на указанные реквизиты деньги – более 40 тысяч рублей.

Спустя несколько дней пенсионер решил вновь взглянуть на картинки будущего места отдыха и с удивлением увидел предупреждение о мошенниках. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

Не так давно жительница Пскова стала жертвой подобных мошенников. Ее ущерб составил 25 тысяч рублей – псковичка внесла предоплату за месяц отдыха (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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