В Пскове состоялась церемония открытия 45-го Фестиваля русской музыки

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-22T13:59:24+03:00

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В Пскове прошло торжественное открытие 45-го Фестиваля русской музыки. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Театрально-концертной Дирекции Псковской области, в этом году фестиваль решили приурочить сразу к двум памятным датам – 175-летию со дня рождения Н. А. Римского – Корсакова и 180-летию со дня рождения М. П. Мусоргского, одних из величайших композиторов в мировой истории. Церемония открытия прошла 21 марта на сцене Псковской областной филармонии. На сцене выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Коллектив уникален, прежде всего, своей богатой историей – первое выступление состоялось более века назад, в 1911 году. Кроме того, 23 и 24 марта Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды покажет на сцене Псковской областной филармонии легендарный балет «Лебединое озеро». 26 марта зрителям представят музыкальную сказку в исполнении псковских музыкантов областной филармонии. Кульминацией и завершением фестиваля станет 27 марта, в этот день музыкальную феерию представят музыканты симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU