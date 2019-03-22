2019-03-22T13:59:24+03:00
Звезды

В Пскове состоялась церемония открытия 45-го Фестиваля русской музыки

Фестиваль длится 6 дней, с 21 по 27 марта
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
21 марта в Пскове состоялось торжественное открытие 45-го Фестиваля русской музыки21 марта в Пскове состоялось торжественное открытие 45-го Фестиваля русской музыкиФото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

В Пскове прошло торжественное открытие 45-го Фестиваля русской музыки. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в Театрально-концертной Дирекции Псковской области, в этом году фестиваль решили приурочить сразу к двум памятным датам – 175-летию со дня рождения Н. А. Римского – Корсакова и 180-летию со дня рождения М. П. Мусоргского, одних из величайших композиторов в мировой истории. Церемония открытия прошла 21 марта на сцене Псковской областной филармонии. На сцене выступили артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Коллектив уникален, прежде всего, своей богатой историей – первое выступление состоялось более века назад, в 1911 году. Кроме того, 23 и 24 марта Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды покажет на сцене Псковской областной филармонии легендарный балет «Лебединое озеро». 26 марта зрителям представят музыкальную сказку в исполнении псковских музыкантов областной филармонии. Кульминацией и завершением фестиваля станет 27 марта, в этот день музыкальную феерию представят музыканты симфонического оркестра Мариинского театра из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мечтавший об отдыхе на море житель Великих Лук стал жертвой мошенников
В Пскове сотрудники ДПС провели рейд и проверили тонированные машины
В Псковской области вводится временное ограничение для тяжелых грузовиков
Девять лет колонии получил житель Пскова за убийство сожительницы
В Пскове устанавливают личность погибшего под колесами машины прохожего
Юрий Сорокин возглавил общественную приемную партии «Единая Россия» по Псковской области
В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье
В Красногородском районе мужчину наказали за кражу денег у родного дяди
В Великих Луках задержан угонщик велосипеда
В Псковской области в ближайшие три часа усилится ветер
В Пскове во время Ганзейских дней будут действовать 10 сцен и сценических площадок
ПсковГУ потратит на проведение международной конференции о Ганзейском союзе потратит около 14 млн рублей
К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр