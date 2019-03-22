2019-03-22T17:05:00+03:00
Общество

Псковский облсовпроф заработал 65 млн рублей за год, и примерно 40 процентов потратил на зарплату актива

Руководитель совета профсоюзов дала одну из самых продолжительных своих пресс-конференций
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Ульяна Михайлова ответила на вопросы журналистов о доходах Псковского облсовпрофа.Ульяна Михайлова ответила на вопросы журналистов о доходах Псковского облсовпрофа.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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Доход Псковоблсовпрофа за 2018 год составил порядка 65 млн рублей. Такую сумму назвала руководитель организации Ульяна Михайлова на встрече с журналистами 22 марта, передает корреспондент «Комсомольской правды -Псков».

- Баланс будет сдан 31 марта, и точную цифру озвучу позднее, - добавила она. – Это доход от всех видов деятельности и мы тратим его на уставную деятельность. Все социальные мероприятия мы финансируем за счет этих средств. 40 процентов - это фонд оплаты труда с соответствующим налогом. Хочешь одного нанимай за эти деньги, хочешь много

нанимай. Около 10 процентов - на налог, то есть на иные виды наших налоговых обязательств. Около 20 процентов - обновление, ремонт, приобретение основных средств.

Остальные 30 процентов - общее финансирование всех программ и всех мероприятий для всех членов профсоюза - туризм и отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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