2019-03-22T16:53:08+03:00
Общество

«Нет конфликта интересов»: Ульяна Михайлова ответила на критику о семейственности в Псковском облсовпрофе

Супруг Ульяны Михайловой возглавляет профсоюзный санаторий, а брат занят на подрядах по ремонту
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Ульяна Михайлова не видит конфликта интересов в привлечении на работу в возглавляемую ею общественную организацию брата и мужа.Ульяна Михайлова не видит конфликта интересов в привлечении на работу в возглавляемую ею общественную организацию брата и мужа.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

Руководитель Псковоблсовпрофа Ульяна Михайлова настаивает на то, что в работе нескольких членов ее семьи на профсоюзы нет ничего плохого. Об этом она заявила на пресс-конференции 22 марта, комментируя вопрос, почему ее супруг руководите санаторием, а родной брат выполняет подряды по ремонту в том же санатории.

- Муж и я - руководители коллегиальных органов. В последние два раза мы получили 100-процентную поддержку. Доходы учреждения растут. Все проводимые мероприятия не давали основания думать, что у нас есть тревожные моменты от того, что мы работаем вдвоем, - цитирует Ульяну Михайлову корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Говоря о привлечении к работе компании брата, добавила, что для этого профсоюзам не требуются конкурсные процедуры.

- Контрольные органы двух хозяйствующих субъектов – «Хилово» и облсовпрофа - делают документы этих сделок. Аудит ведется. Нет ни у кого вопросов. Претензий завышенного ценообразования не предъявлялось, - отметила Ульяна Михайлова.

СПРАВКА «КП»

В СМИ в марте 2019 года появилась серия публикаций о доходах семьи Ульяны Михайловой. Она и супруг работают в профсоюзах, и смогли за последние 5 лет заработать порядка 35 млн рублей.

Рост лично своих доходов Ульяна Михайлова пояснила лишь дополнительными выплатами на ребенка в период декретного отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередной участок Северного обхода под Псковом сдадут в 2020 году
В Великих Луках ищут подрядчика для строительста физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом
Псковский облсовпроф заработал 65 млн рублей за год, и примерно 40 процентов потратил на зарплату актива
Опасения об утечке газа в жилом доме в Великих Луках не подтвердились
В Пскове состоялась церемония открытия 45-го Фестиваля русской музыки
Мечтавший об отдыхе на море житель Великих Лук стал жертвой мошенников
В Пскове сотрудники ДПС провели рейд и проверили тонированные машины
В Псковской области вводится временное ограничение для тяжелых грузовиков
Девять лет колонии получил житель Пскова за убийство сожительницы
В Пскове устанавливают личность погибшего под колесами машины прохожего
Юрий Сорокин возглавил общественную приемную партии «Единая Россия» по Псковской области
В Дедовичском районе прокуратура помогла сиротам получить жилье
В Красногородском районе мужчину наказали за кражу денег у родного дяди
В Великих Луках задержан угонщик велосипеда
В Псковской области в ближайшие три часа усилится ветер
В Пскове во время Ганзейских дней будут действовать 10 сцен и сценических площадок
ПсковГУ потратит на проведение международной конференции о Ганзейском союзе потратит около 14 млн рублей
К Ганзейским дням в Пскове отремонтируют Зеленый театр