«Нет конфликта интересов»: Ульяна Михайлова ответила на критику о семейственности в Псковском облсовпрофе
Руководитель Псковоблсовпрофа Ульяна Михайлова настаивает на то, что в работе нескольких членов ее семьи на профсоюзы нет ничего плохого. Об этом она заявила на пресс-конференции 22 марта, комментируя вопрос, почему ее супруг руководите санаторием, а родной брат выполняет подряды по ремонту в том же санатории.
- Муж и я - руководители коллегиальных органов. В последние два раза мы получили 100-процентную поддержку. Доходы учреждения растут. Все проводимые мероприятия не давали основания думать, что у нас есть тревожные моменты от того, что мы работаем вдвоем, - цитирует Ульяну Михайлову корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Говоря о привлечении к работе компании брата, добавила, что для этого профсоюзам не требуются конкурсные процедуры.
- Контрольные органы двух хозяйствующих субъектов – «Хилово» и облсовпрофа - делают документы этих сделок. Аудит ведется. Нет ни у кого вопросов. Претензий завышенного ценообразования не предъявлялось, - отметила Ульяна Михайлова.
СПРАВКА «КП»
В СМИ в марте 2019 года появилась серия публикаций о доходах семьи Ульяны Михайловой. Она и супруг работают в профсоюзах, и смогли за последние 5 лет заработать порядка 35 млн рублей.
Рост лично своих доходов Ульяна Михайлова пояснила лишь дополнительными выплатами на ребенка в период декретного отпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU