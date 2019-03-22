«Нет конфликта интересов»: Ульяна Михайлова ответила на критику о семейственности в Псковском облсовпрофе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-03-22T16:53:08+03:00

Ульяна Михайлова не видит конфликта интересов в привлечении на работу в возглавляемую ею общественную организацию брата и мужа. Фото: Ирина ПОТАПОВА

Супруг Ульяны Михайловой возглавляет профсоюзный санаторий, а брат занят на подрядах по ремонту

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Руководитель Псковоблсовпрофа Ульяна Михайлова настаивает на то, что в работе нескольких членов ее семьи на профсоюзы нет ничего плохого. Об этом она заявила на пресс-конференции 22 марта, комментируя вопрос, почему ее супруг руководите санаторием, а родной брат выполняет подряды по ремонту в том же санатории.

- Муж и я - руководители коллегиальных органов. В последние два раза мы получили 100-процентную поддержку. Доходы учреждения растут. Все проводимые мероприятия не давали основания думать, что у нас есть тревожные моменты от того, что мы работаем вдвоем, - цитирует Ульяну Михайлову корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Говоря о привлечении к работе компании брата, добавила, что для этого профсоюзам не требуются конкурсные процедуры.

- Контрольные органы двух хозяйствующих субъектов – «Хилово» и облсовпрофа - делают документы этих сделок. Аудит ведется. Нет ни у кого вопросов. Претензий завышенного ценообразования не предъявлялось, - отметила Ульяна Михайлова.

СПРАВКА «КП»

В СМИ в марте 2019 года появилась серия публикаций о доходах семьи Ульяны Михайловой. Она и супруг работают в профсоюзах, и смогли за последние 5 лет заработать порядка 35 млн рублей.

Рост лично своих доходов Ульяна Михайлова пояснила лишь дополнительными выплатами на ребенка в период декретного отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU