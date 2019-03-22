Очередной участок Северного обхода под Псковом сдадут в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-22T17:53:28+03:00

Один из участков Северного обхода сдадут в 2020 году. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

В Псковском районе продолжается строительство дорожной развязки на трассе Псков – Гдов, одного из участков Северного обхода. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на текущий момент уже забетонирована плита мостового полотна. Также идет строительство путепровода, монтируются армогрунтовые стенки под опорами. На левом берегу реки Великой ведут насыпь земляного полотна.

Также немаловажную часть работы над проектом составляет переустройство линий электропередач.

Масштабный проект призван разгрузить город от потоков транзитного грузового транспорта, и будет способствовать развитию логистики, в том числе, и с зарубежными партнерами.

КОНКРЕТНО

Проект реализуется благодаря государственной программе «Развитие транспортной системы России», основной источник финансирования – федеральный бюджет. Общий объем выделенных средств – порядка 6,9 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU