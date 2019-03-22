Власти Псковской области опровергли информацию о закрытии Заклинской школы
В Дновском районе будет сохранена Заклинская школа. Речи о ее закрытии не может быть, заявил «Комсомольской правде – Псков» председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
Он отметил, что информация о возможной ликвидации школы появилась в открытом письме местных жителей.
- На сегодняшний день никаких обращений со стороны администрации Дновского района в части планов по закрытию школы в Заклинье не поступало, - сказал он.
А если бы поступило, что региональные власти отказались бы от подобного предложения «ввиду четкой позиции по сохранению сельских малокомплектных школ».
На данный момент в Заклинской школе, которая является филиалом Дновской школы №50, занимаются 20 детей – 13 школьников и 7 малышей из дошкольной группы. Работают с ними шесть педагогов.
Александр Седунов добавил, что подобные образовательные учреждения могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках национального проекта «Образование.
ИСТОЧНИК KP.RU