2019-03-22T19:57:03+03:00
Общество

Власти Псковской области опровергли информацию о закрытии Заклинской школы

Малокомплектную школу посещают сейчас 13 школьников и 7 малышей дошкольной группы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Заклинская школа в Дновском районе не будет закрыта - власти Псковской области.Заклинская школа в Дновском районе не будет закрыта - власти Псковской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Дновском районе будет сохранена Заклинская школа. Речи о ее закрытии не может быть, заявил «Комсомольской правде – Псков» председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он отметил, что информация о возможной ликвидации школы появилась в открытом письме местных жителей.

- На сегодняшний день никаких обращений со стороны администрации Дновского района в части планов по закрытию школы в Заклинье не поступало, - сказал он.

А если бы поступило, что региональные власти отказались бы от подобного предложения «ввиду четкой позиции по сохранению сельских малокомплектных школ».

На данный момент в Заклинской школе, которая является филиалом Дновской школы №50, занимаются 20 детей – 13 школьников и 7 малышей из дошкольной группы. Работают с ними шесть педагогов.

Александр Седунов добавил, что подобные образовательные учреждения могут рассчитывать на финансовую поддержку в рамках национального проекта «Образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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